Глава Минздрава допустил полное снятие ограничений по коронавирусу к февралю 2021 года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что отказаться полностью от ограничений по коронавирусу будет возможно к февралю 2021 года, передает ТАСС.

"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", - сказал Мурашко в эфире программы "Док Ток" на Первом канале, отвечая на вопрос о возможной дате полного снятия ограничений.

Мурашко пояснил, что о полном снятии ограничений нужно говорить, когда ситуация будет фармацевтически контролируемая.

На 16 июня в России известно о 545 тысячах случаев заражения коронавирусом.