Горсуд отменил штраф петербуржцу за прогулку с сыном на площадке

Горсуд Петербурга отменил решение Ленинского суда о штрафе петербуржца Алексея Полищука за прогулку с сыном на площадке у дома, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Александра Передрука, который представлял интересы истца, суд признал решение первой инстанции незаконным, удовлетворив жалобу. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ленинский суд оштрафовал Полищука после того, как он 7 апреля вышел на спортивную площадку у дома вместе с несовершеннолетним сыном, как посоветовали ему сделать в спортивной школе. Штраф составил 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Это был первый случай в Петербурге, когда горожанина оштрафовали за нарушение запрета на посещение площадок, введенногоиз-за коронавируса.