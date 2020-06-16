18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:19

Горсуд отменил штраф петербуржцу за прогулку с сыном на площадке

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф петербуржцу за прогулку с сыном на площадке

Горсуд Петербурга отменил решение Ленинского суда о штрафе петербуржца Алексея Полищука за прогулку с сыном на площадке у дома, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Александра Передрука, который представлял интересы истца, суд признал решение первой инстанции незаконным, удовлетворив жалобу. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ленинский суд оштрафовал Полищука после того, как он 7 апреля вышел на спортивную площадку у дома вместе с несовершеннолетним сыном, как посоветовали ему сделать в спортивной школе. Штраф составил 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Это был первый случай в Петербурге, когда горожанина оштрафовали за нарушение запрета на посещение площадок, введенногоиз-за коронавируса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:52 Беглов: Скорость ослабления ограничений по коронавирусу зависит от дисциплинированности петербуржцев

20:19 Горсуд отменил штраф петербуржцу за прогулку с сыном на площадке

19:54 Глава Минздрава допустил полное снятие ограничений по коронавирусу к февралю 2021 года

19:27 Горсуд Петербурга отменил штрафы участникам акции против повышения тарифов на транспорт

19:20 После столкновения двух самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

19:13 В Пскове началось рассмотрение дела журналистки Прокопьевой

18:55 В петербургском штабе Навального разбили стекло и написали "предатели" на стене

18:49 Пустеющие УИКи

18:48 За соблюдением дистанции в столичных кафе будут следить беспилотники

18:16 ГИК планирует доплатить членам участковых комиссий по 5000 рублей "за вредность"

18:15 В Приморском районе "безопасно" наградили выпускников-медалистов

18:11 Дело "Сети"*: перед прениями

18:07 Суд признал незаконным увольнение трансгендерной петербурженки из типографии

17:43 Беглов напомнил петербуржцам, что скорость снятия "антивирусных" мер зависит от их дисциплинированности

17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru