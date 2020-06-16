Беглов: Скорость ослабления ограничений по коронавирусу зависит от дисциплинированности петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения одного из МФЦ на Невском проспекте заявил, что скорость ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, напрямую зависит от дисциплинированности петербуржцев, сообщили в Смольном.

Работа в МФЦ на Невском проспекте, 174, возобновилась в новых условиях. У посетителей замеряют температуру при входе, на стойках установлены пластиковые экраны с закрывающимися окошками, ряд сидений закрыт защитной лентой для соблюдения социальной дистанции. По словам Беглова, площад центра увеличат, переселив некоторые службы администрации Центрального района в соседнее здание.

"Мы постепенно снимаем ограничения, потому что не хотим получить нового пика заболеваемости. Кроме того, это дает возможность жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине, которая нам необходима для дальнейшего снятия ограничений. Соблюдение стандартов безопасности обязательно, потому что не хотелось бы потом идти в обратном направлении. Хочется продолжать открывать предприятия, а не наоборот - вновь закрывать. Все зависит только от нас, от того, насколько мы будем дисциплинированны, насколько хорошо будем соблюдать стандарты безопасности. Нам надо научиться жить в новых условиях", - заявил Беглов.

На 16 июня в Петербурге известно о 21 тысяче случаев заражения коронавирусом.

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