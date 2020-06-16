В "Ростехе" опровергли внедрение камер с распознаванием лиц в школы

Пресс-служба госкорпорации "Ростех" заявила, что появившаяся ранее информация СМИ о введении системы слежения за школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности.

По словам представителей "Ростеха", входящий в госкорпорацию "Национальный центр информатизации" действительно занимался реализацией комплексного проекта оснащения 1,6 тысячи образовательных учреждений, но контрактов на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала. Отрицают в НЦИ и участие в установке системы распознавания лиц. "Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц", - сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в СМИ появилась информация, что все российские школы планируется оборудовать камерами видеонаблюдения. Со ссылкой на производителя систем сообщалось, все элементы подключаются к системе Orwell, в которую интегрирован модуль распознавания лиц NtechLab. Подрядчиком проекта называли "Национальный центр информатизации".