Роспотребнадзор: Ветераны смогут смотреть парад Победы без маски

Ветераны Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня, смогут смотреть мероприятие без маски, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, для ветеранов продезинфицируют все места, как на Красной площади, так и в транспорте, на котором их привезут. Водитель, волонтеры и сопровождающие родственники пройдут тест на коронавирус, будут носить маски и перчатки.

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. В трех десятках городах России мероприятия было решено не проводить в связи со сложной эпидемиологической ситуацией – в том числе в Архангельской области, Коми и НАО.