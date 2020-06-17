В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус назвал научным прорывом исследование в Великобритании об эффективности стероида дексаметазона при лечении больных коронавирусом, передает "Коммерсантъ".

Исследование, проведенное в Оксфорде, показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти больных коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, пациентов на кислородном лечении – на 20%. Упаковка лекарства стоит около 5 фунтов (ориентировочно 400 рублей). Накануне правительство Великобритании одобрило использование препарата при лечении коронавируса.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких… Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни",— сказал гендиректор ВОЗ.

На 17 июня в мире зафиксировано 8,14 млн случаев заражения коронавируса, умерли более 440 тысяч человек. Больше всего случаев в США (2,1 млн), на втором месте – Бразилия (923 тысячи), на третьем – Россия (545 тысяч).