Скончался бывший депутат ЗакСа Ягья

Ушел из жизни депутат первых четырех созывов Законодательного собрания Петербурга Ватаняр Ягья. В среду, 17 июня, очередное заседание городского парламента началось с минуты молчания.

- Для всех нас без исключения он был наставником. Примером подлинного патриота, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Ягья был 81 год. Он руководил кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ. До ноября 2019 года входил в политический совет петербургского отделения "Единой России".

В 1998 году Ягья был признан заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

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