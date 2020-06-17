Петербургские депутаты не захотели обсуждать вопрос о возврате к прежнему пенсионному возрасту

Законодательное собрание Петербурга решило не включать в повестку заседания 17 июня проект федерального закона о возврате к дореформенному возрасту выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. О рассмотрении этого вопроса попросила соавтор законопроекта, лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

За то, чтобы включить эту тему в повестку проголосовали только семь из 49 депутатов, еще трое воздержались. Остальные не проголосовали никак. Также парламент не захотел рассматривать другую инициативу Дмитриевой, о восстановлении индексаций пенсий работающим пенсионером. За рассмотрение этого вопроса было только восемь парламентариев.

"Открыли шлюз для пиара", - прокомментировал инициативы Дмитриевой спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, что по обоим законопроектам еще нет решений совета законодателей, которые необходимы для одобрения проектов федеральных законов. Дмитриева заявила, что в сложившейся обстановке в стране нет большой необходимости ждать эти решения.

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