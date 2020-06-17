Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Каграманяна

Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия Игоря Каграманяна в связи с его переходом на работу в министерство здравоохранение, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Каграманяна на должность первого замминистра здравоохранения. В Совфеде Каграманян был сенатором от правительства Ярославской области, вскоре будет назначен новый сенатор от региона.

Должность первого замглавы Минздрава для Каграманяна не нова: он уже занимал ее в 2014-2017 годах, до этого был замминистра здравоохранения, а после – первым зампредседателем комитета Совфеда по социальной политике.