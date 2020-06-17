В России зафиксировано менее 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за день

В России за последние сутки зафиксировано 7843 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 553 301 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге в статистику прибавили 228 новых случаев, всего заболели 21 275 петербуржцев. В Ленобласти число официальных больных увеличилось на 55, всего в регионе болеют 3 751 человек.

В Архангельской области прибавилось 123 новых случая заражения (всего 4035), в Псковской– 95 (всего 1996), в Мурманской – 72 (всего 4155). В Новгородской области заболели еще 62 человека (всего 2183), в Карелии – 60 (всего 869), в Коми – 54 (всего 2491). В Калининградской области прибавилось 37 заболевших (всего 2161), Вологодской – 18 (всего 1335), в Ненецком автономном округе – 1 (всего 90).

Зафиксировано 194 летальных исходов за минувший день, за все время в России от коронавируса умерли, по официальным данным, 7478 человек. Выздоровели 304 342 человека, из них 10 036 выписали за последние сутки.