Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву до июля

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 6 июля, передает ТАСС.

Перенести заседание попросила сторона защита, сославшись на эпидемию коронавируса и возобновление чемпионата России по футболу. Сами футболисты на заседании не присутствовали, по словам адвоката Игоря Бушманова, главный врач ФК "Ростов" в рекомендациях указывал, что дополнительные перелеты и нахождение вне изоляции несут высокие риски заражение как Мамаева, так и команды, особенно если это перелет в Москву, где самая сложная эпидемиологическая ситуация. Адвокат отметил, что участие футболистов в заседании обязательно, так что, считает он, 6 июля заседание суда может снова не состояться.

Ранее кассационный суд отменил приговор Кокорину, Мамаеву и другим фигурантам дела о хулиганстве. Перед этим они в 2019 году были приговорены к срокам после двух потасовок в Москве: сначала с водителем ведущей Первого канала, затем в кафе с Паком. В сентябре футболисты вышли на свободу после того, как суд удовлетворил их просьбу об условно-досрочном освобождении.