Единороссы назвали депутата ЗакСа Амосова "предателем" и "пятой колонной"

На заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 17 июня, случился очередной конфликт между членами фракции "Единой России" и беспартийным депутатом Михаилом Амосовым. Трансляция заседания ведется на сайте ЗакСа.

Словесная перепалка началась во время выступления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Макаров заявил, что противники поправок в Конституцию занимаются "мутным политическим пиаром", а также рассуждал о расстреле Николая II и его семьи, за который "до сих пор кара висит над миром", и Беловежском соглашении.

"До сих пор ведутся дискуссии, пьяные были эти три мужика в Беловежской пуще или не сильно пьяные", - отметил Макаров, имея в виду Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича.

Он также заявил, что президент Владимир Путин оттащил Россию от пропасти терроризма. Противников поправок председатель призвал настроиться на "патриотическую волну".

"Величайшее достижение, что мы можем проголосовать за эти поправки. Посмотрите, как они берегут Родину, - подчеркнул Макаров.

В какой-то момент с места начал возражать депутат Амосов. На него закричали несколько депутатов. Кто-то крикнул "Амосов, закрой рот". Вице-спикер Анатолий Дроздов назвал коллегу "предателем" и "пятой колонной", а после спустился со своего места и подошел к оппоненту. Судя по раздававшимся голосам, рядом с Амосовым находились и другие депутаты. Кто-то крикнул: "И чо? И ничо".

После завершения стычки Макаров обратил внимание присутствовавшего вице-губернатора Эдуарда Батанова и представителя Смольного в ЗакСе Юрия Шестерикова на поведение Амосова.

Напомним, словесные перепалки между Амосовым с одной стороны и Макаровым с Дроздовым с другой в последние месяцы происходят практически на каждом заседании. Оппозиционный депутат и вице-спикер в 2021 году планируют идти на выборы в ЗакС по одному избирательному округу. Макаров ранее обвинял Амосова в связях со Смольным. Амосов считает эти обвинения голословными.

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