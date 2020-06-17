Дмитрий Быков посвятил заметку честности Путина

Писатель и публицист Дмитрий Быков выпустил публицистическую заметку, в которой неожиданно даже для себя заговорил о беспримерной честности и последовательности российского президента Владимира Путина в сравнении со всем его окружением и пропагандистами. Более того, предполагает автор, во многом именно эти качества и сделали возможным приход Путина к высшей власти в стране: якобы их высоко оценил предыдущий глава государства Борис Ельцин, уходивший в отставку.

"И когда его будет судить Бог или история – кому как нравится, – уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: он никем не притворяется. В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах. А мы не будем. Мы уже и сейчас о нем говорим, что считаем нужным. Мы-то его не предадим. И он это знает", - пишет Быков в новой колонке для "Собеседника".

Отношения с упоминаемыми "шавками" у Путина, по мнению публициста, выглядят вполне драматично: президент якобы знает, что в самый ответственный момент от него отвернутся, но при этом продолжает всякий раз "не сдавать своих", какими бы ненадежными эти свои ни были.