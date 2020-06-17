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11:49

Батанов об открытии парков: Пока Роспотребнадзор не даст зеленый свисток, мы ничего не сделаем

фото ЗакС политика Батанов об открытии парков: Пока Роспотребнадзор не даст зеленый свисток, мы ничего не сделаем

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов 17 июня, отвечая на вопросы депутатов Законодательное собрание, не стал называть ориентировочные даты открытия городских парков и скверов. По его словам, этот вопрос зависит от позиции Роспотребнадзора.

- Пока Роспотребнадзор не даст зеленый свисток, мы ничего не сделаем, - заявил чиновник.

Он добавил, что члены правительства сами с удовольствием прогуляются по зеленым зонам, как только на это будет дано разрешение.

Напомним, значительная часть парков и скверов Петербурга с конца марта закрыта для посещения из-за ситуации с коронавирусом. Ранее губернатор Александр Беглов объяснял, что, согласно рекомендациям главного санитарного врача России, парки и сады можно будет открыть на третьем этапе постепенного снятия ограничительных мер.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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