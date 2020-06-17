Смольный отчитался в ЗакСе об исполнении бюджета

Законодательное собрание Петербурга 17 июня утвердило законопроект об исполнении бюджета города за 2019 год. Документ представил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Доходная часть бюджета была перевыполнена на 1,5%. В казну за год поступило 609,5 млрд рублей. При этом индекс промышленного производства составил 104,8%. При этом по ряду статей годовые бюджетные назначения были исполнены не в полном объеме.

Исполнение бюджета по расходом составило 649,6 млрд рублей или 97,4% от плана. Адресная инвестиционная программа была исполнена на 83,2% (60,3 млрд рублей).

Расходы на госпрограммы составили 96% от запланированного объема или 638,9 млрд рублей.

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