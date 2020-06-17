В ГМЗ "Петергоф" без разрешения вырубают деревья

Предприниматель Константин Худолей пожаловался на то, что с 15 июня на территории государственного музея-заповедника "Петергоф" ведется незаконная вырубка деревьев, и при этом при правоохранители и чиновник никак не могут это остановить.

Происходящее объясняется бизнес-"разборками" в стиле "малиновых пиджаков": несколько нежилых зданий в Петергофе в ходе торгов отошли к Худолею как к новому владельцу, но старые собственники не хотят пускать его на территорию.

"Бывшие обанкротившиеся владельцы "Фабрика Гранильная" и земельного участка на котором она расположена любыми доступными им действиями пытаются "убедить" бизнесмена вернуть имущество обратно. Меры, к которым прибегают бывшие собственники, скорее напоминают 90-е года. Предложение о выкупе по стоимости в разы меньше, чем уже вложено поступают регулярно", - говорится в сообщении.

Разрешения на вырубку никто из исполнителей предъявить не смог. Прибывшая на место полиция никаких мер предпринимать не стала.