Первой группе добровольцев введут вакцину от коронавируса 18 июня

В двухмедучреждениях Москвы начнут клинические испытания двух форм вакцин против коронавируса с 18 июня, в этот день вакцинируют первых добровольцев, сообщили в Минздраве.

Одну вакцину, в форме раствора для внутримышечного введения, протестируют в военном госпитале имени Бурденко. Другую, в виде порошка для раствора – в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.

16 июня было выдано разрешение на проведение клинических исследований двух вакцин. Их разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 18-19 июня вакцинируют первых добровольцев. Участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации.

После вакцинации добровольцы проведут 28 дней в изоляции в стационаре. Врачи проконтролируют их здоровье, отсутствие нежелательных реакций, будут брать анализы крови и следить за формированием имунного ответа. После выписки врачи будут следить за состоянием здоровья участников исследования в течение полугода.

На 17 июня в России известно о 553 тысячах случаев заражения коронавирусом.