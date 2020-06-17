Эсеры недовольны оставшимися после зимней уборки запретительными знаками

Справедливороссы из петербургского парламента обратились к губернатору Александру Беглову, указав ему на ограничительные знаки, созданные для зимней уборки города от снега, но остающиеся на своих местах и по сей день, что осложняет жизнь гражданам. Речь идет о таких вывесках, как "Остановка запрещена", "Время действия" и "Работает эвакуатор". За игнорирование знаков петербуржцев регулярно штрафуют. Эсеры предлагают распространить срок действия этих ограничений только на зимний период.

"Жители Петербурга вынуждены в соответствующие дни недели убирать автомобили, припаркованные у своих домов, так как иначе приезжает эвакуатор и штрафует владельцев. Я очень надеюсь, что после получения моего запроса губернатор исправит ситуацию и привлечет к ответственности чиновников, проявивших редкую бездушность к петербуржцам при установке этих знаков", - отметил депутат Алексей Ковалев.

В запросе Ковалев также интересуется у Беглова ожиданиями от предстоящей зимы: политику интересно, на какую высоту снежного покрова рассчитывают в городском правительстве.

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