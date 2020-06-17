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12:19

Обвинение запросило 9 лет колонии для Филинкова и 6 лет для Бояршинова по делу "Сети"*

фото ЗакС политика Обвинение запросило 9 лет колонии для Филинкова и 6 лет для Бояршинова по делу "Сети"*

В ходе очередного судебного заседания по так называемому делу "Сети" 17 июня представитель обвинения, прокурор Александр Василенко потребовал отправить петербургских фигурантов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова в колонию общего режима на 9 и 6 лет соответственно. Трансляцию судебного заседания ведет "Медиазона".

Филинкова обвиняют в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Свою вину подсудимый не признал. Заявления Филинкова о применении к нему "физического и психологического давления" со стороны сотрудников ФСБ обвинение считает не нашедшими "убедительного подтверждения".

Бояршинову, помимо участия в террористическом сообществе, также предъявлено обвинение по по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Представитель обвинения заявил о требовании назначить ему наказание по обвинению в участии в террористическом сообществе в виде 5 лет лишения свободы, по 222 статье УК РФ - в виде двух лет. Путем частичного сложения наказаний окончательно для Бояршинова запросили 6 лет лишения свободы. Также прокурор просил учесть смягчающее обстоятельство - признание подсудимым вины. 

Обоим фигурантам также просят учесть сроки содержания под стражей с момента задержания, прировняв 1 день под стражей к одному дню в колонии. 

Напомним, Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавших нападения на полицейских и офисы представителей власти.  В феврале 2020 года семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

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