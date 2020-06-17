В группе МО "Остров Декабристов" призвали не признавать власть Барканова

В официальном сообществе МО "Остров Декабристов" "ВКонтакте" 17 июня было опубликовано заявление о нелегитимности заседания, которое состоялось двумя днями ранее по инициативе экс-главы муниципалитета Владимира Барканова.

"Признание в судебном порядке недействительным решение избирательной комиссии об определении результатов выборов депутатов муниципального совета МО "Остров Декабристов" и, как следствие, частичное (два депутата выбыли из состава, два других – вошли в состав) изменение персонального состава депутатов МС не означает избрание депутатов нового созыва. Следовательно, все заседания МС, проводимые после первого заседания (оно состоялось 23 октября 2019 г.), являются очередными или внеочередными", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что следующее очередное заседание совета состоится 30 июня, а заседании 15 июня не может считаться законным, так как глава "Острова Декабристов" Ольга Погосян ("Единая Россия") решение о внеочередном заседании не принимала и не получала просьб о его проведении от группы депутатов.

Подписи под заявлением не стоит, но в муниципалитете ЗАКС.Ру заявили, что в нем изложена позиция "главы муниципального образования Ольги Погосян и депутатов".

Напомним, ранее Погосян и депутат от ЛДПР Анастасия Давыдова лишились мандатов по решению Василеостровского районного суда: суд отменил итоги выборов на шести участках, таким образом в совет прошли кандидаты от "Яблока" Алексей Захаров и Наталия Невзорова. Позже они отстояли свою победу в Горсуде и Третьем кассационном суде. 24 мая Территориальная избирательная комиссия №2 приняла решение о подведении итогов выборов в муниципальном образовании "Остров Декабристов" в соответствие с указаниями Василеостровского районного суда.

Получившие пять из десяти мест в совете "яблочники" 15 июня провели вместе с Баркановым заседание, на котором отменили решения об избрании Погосян руководителем МО "Остров Декабристов" и назначении главы местной администрации. И.о. главы МО стал Барканов, так как он руководил муниципалитетом в прошлом созыве.