Под Петергофом обнаружили свалку с мышьяком

После жалоб экоактивистов чиновники из регионального управления Россельхознадзора подтвердили, что на землях сельскохозяйственного назначения в деревне Низино (Ломоносовский район) действительно складируются в больших масштабах строительные отходы. Более того, проба грунта на местности показала, что земля отравлена мышьяком. В связи с этим специалистам удалось зафиксировать заметное снижение плодородия в окрестностях опасной свалки.

"Лица, размещающие отходы на этом участке, пытались выставить дело так, будто этот земельный участок был ранее загрязнен и требовалось проведение рекультивационных работ, однако очевидно, что это лишь попытка легитимизации незаконной свалки. Мышьяк это яд и канцероген, некоторые его соединения могут использоваться как боевые отравляющие вещества", - подчеркнул руководитель движения "Зеленый фронт" Сергей Виноградов.

В ближайшее время Следственный комитет решит вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям (ст. 247 и 254 УК). К административной ответственности виновников уже привлекли.