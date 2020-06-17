"Горбачев-фонд" назвал ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко опроверг утверждения финского дипломата о том, что СССР во времена президентства Михаила Горбачева был готов начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, передает РИА "Новости".

Бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии Юкки Сеппинен в своей книге заявил, что на рубеже 1990-х годов Политбюро ЦК КПСС рассматривало возможность передачи Карелии финской стороне, но президент Мауно Койвисто не воспользовался этим шансом.

Палажченко заявил, что эта информация "выдумка безответственных людей", и "ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось"

"Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сказал Палажченко.

Он считает "абсолютно безответственным разговором" заявление Сеппинена. Представитель "Горбачев-центра" напомнил, что беседы лидеров СССР и Финляндии тех времен уже опубликованы. Палажченко заметил, что на протяжении 30 минувших лет подобных заявлений не было, и "нынешние инсинуации могут быть связаны только с какими-то нечестными мотивами".