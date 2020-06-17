Генпрокуратура обсудит проблему домашнего насилия на отдельном заседании

Генпрокуратура проведет отдельное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по проблеме домашнего насилия и защиты детей, передает ТАСС.

Генпрокурор Игорь Краснов объявил об этом, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. По его словам, на совещании планируется "обсудить проблемы, касающиеся преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, в том числе домашнего насилия".

Краснов не привел статистических данных по этой проблеме. По данным Университета прокуратуры России, число уголовных дел по фактам жестокого обращения и издевательств над детьми в семьях за последние пять лет сократилось на треть. При этом с 2017 года домашнее насилие декриминализировано и при первом правонарушении переведено в разряд административных.

В России идет работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия. В апреле его авторы призвали ускорить принятие документа после того, как количество жалоб на случаи домашнего насилия возросло в 2,5 раза на фоне введения режимов самоизоляции во время эпидемии коронавируса.