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13:26

Генпрокуратура обсудит проблему домашнего насилия на отдельном заседании

фото ЗакС политика Генпрокуратура обсудит проблему домашнего насилия на отдельном заседании

Генпрокуратура проведет отдельное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по проблеме домашнего насилия и защиты детей, передает ТАСС.

Генпрокурор Игорь Краснов объявил об этом, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. По его словам, на совещании планируется "обсудить проблемы, касающиеся преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, в том числе домашнего насилия".

Краснов не привел статистических данных по этой проблеме. По данным Университета прокуратуры России, число уголовных дел по фактам жестокого обращения и издевательств над детьми в семьях за последние пять лет сократилось на треть. При этом с 2017 года домашнее насилие декриминализировано и при первом правонарушении переведено в разряд административных.

В России идет работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия. В апреле его авторы призвали ускорить принятие документа после того, как количество жалоб на случаи домашнего насилия возросло в 2,5 раза на фоне введения режимов самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

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