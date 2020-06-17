Лукашенко приедет на военный парад в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко согласился приехать в Москву для участия в отложенном параде Победы, который пройдет 24 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

"Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси, что подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", - гласит цитата официального лица.

Отметим, что в своей стране Лукашенко, где с пандемией коронавируса боролись не слишком активно, провели парад как обычно - 9 мая. В свою очередь, в России, помимо парада, перенесли и традиционную акцию "Бессмертный полк". В офлайн-режиме она состоится еще позже - 26 июля.