ЗакС поправил закон об Уставном суде на случай принятия поправок в Конституцию

Петербургское Законодательное собрание 17 июня приняло в первом чтении законопроект, регламентирующий роспуск Уставного суда города как новое основание для отправления судей этого суда в отставку.

Соавтор инициативы единоросс Денис Четырбок объяснил, что документ подготовлен на случай вступления в силу поправок в Конституцию, которые, в частности, ликвидируют уставные суды регионов.

Отвечая на вопрос, что будет если народ не одобрит изменение Основного закона страны, Четырбок допустил, что норма может быть применена и в рамках действующей Конституции.

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