Песков ответил на идею Кутепова сократить новогодние каникулы в 2021 году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по идее сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации за нерабочие дни, объявленные из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

"Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", - сказал Песков.

Сократить новогодние каникулы, объявив 4-8 января за исключением 7-го рабочими днями, предложил накануне сенатор от ЗакСа Петербурга Андрей Кутепов. В Минтруде получили его законопроект, обратив при этом внимание, что любые изменения в Трудовой кодекс нужно обсуждать с работодателями и работниками.

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