Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков посвятил новый текст своим действиям на предстоящем 1 июля всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. Считая это рациональным действиям, он намерен прийти на участок, заполнить графу "нет" и опустить бюллетень в урну. Всякая другая тактика представляется ему менее осмысленной и менее полезной для страны. Более того, тактика, выбранная им, считает Гудков, способна навредить власти.

"Одно правило я хорошо запомнил, работая в Госдуме, — далее цитата большого начальника из АП времён моего депутатства — "мы замечаем только тех, кто создаёт нам проблемы. Остальных в упор не видим". Конечно, могут "заметить" так, что мало не покажется, но когда мы голосуем против, то создаём им проблемы (разной степени сложности). Когда сидим дома — никаких", - написал демократ у себя в Facebook.

Политик добавляет, что можно привести массу убедительных доводов и в пользу его позиции, и в пользу позиции бойкота. Однако главной для него остается мысль о том, что без протестного голосования его устроители будет лишены самой потребности фальсифицировать результаты.