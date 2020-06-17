18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:58

Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

фото ЗакС политика Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков посвятил новый текст своим действиям на предстоящем 1 июля всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. Считая это рациональным действиям, он намерен прийти на участок, заполнить графу "нет" и опустить бюллетень в урну. Всякая другая тактика представляется ему менее осмысленной и менее полезной для страны. Более того, тактика, выбранная им, считает Гудков, способна навредить власти.

"Одно правило я хорошо запомнил, работая в Госдуме, — далее цитата большого начальника из АП времён моего депутатства — "мы замечаем только тех, кто создаёт нам проблемы. Остальных в упор не видим". Конечно, могут "заметить" так, что мало не покажется, но когда мы голосуем против, то создаём им проблемы (разной степени сложности). Когда сидим дома — никаких", - написал демократ у себя в Facebook.

Политик добавляет, что можно привести массу убедительных доводов и в пользу его позиции, и в пользу позиции бойкота. Однако главной для него остается мысль о том, что без протестного голосования его устроители будет лишены самой потребности фальсифицировать результаты.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:56 Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

16 июня, 18:49 Пустеющие УИКи

16 июня, 14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

16 июня, 13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

16 июня, 12:36 В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

16 июня, 10:55 Член ГИК предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых комиссий на время работы на голосовании по Конституции

16 июня, 10:11 ЦИК не будет спрашивать с членов избиркомов справки об отсутствии COVID-19 перед голосованием по Конституции

15 июня, 18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

15 июня, 17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

15 июня, 16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

17:33 Шульман: У леваков нет адекватного представительства в российской политике

17:05 Требующий биткоины от Малофеева лжеминер снова заставил суды эвакуироваться

16:56 Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара

16:56 Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

16:32 Больница Святителя Луки начала принимать пациентов с коронавирусом

16:10 Иванова: Интересно, знает ли спикер, что не было бы Советского Союза без революции?

15:34 Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали за расстегнутый костюм в день приезда Беглова

15:15 Ни один петербургский пляж не соответствует санитарным нормам

14:55 Навальный написал законопроект, увеличивающий пенсии ветеранам ВОВ

14:30 Ковалев охарактеризовал Беликова как "шестеренку исполнительной власти"

14:21 Петербуржцев просят не опасаться летучих мышей

14:12 ЗакС Петербурга перенес заседание из-за парада Победы

14:05 Муниципал: Суд снова перенес заседание по отмене итогов выборов в МО "Ланское" ("Черная речка")

13:58 Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru