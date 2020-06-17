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14:05

Суд снова перенес заседание по отмене итогов выборов в МО "Ланское" ("Черная речка")

фото ЗакС политика Суд снова перенес заседание по отмене итогов выборов в МО "Ланское" ("Черная речка")

Санкт-Петербургский городской суд 17 июня решил перенести рассмотрение дела по отмене итогов муниципальных выборов в МО "Ланское" (до 2020 года - "Черная речка") по иску экс-кандидата в мундепы округа Павла Чупрунова и партии "Справедливая Россия". Заседание перенесено из-за болезни главы МО "Ланское" Артема Дорожкова. Его представитель в суде заявил, что председатель совета желает участвовать в рассмотрении дела, но у него выявили подозрения на коронавирус. Представитель Дорожкова предоставил справку "Амбулатории Мариинской" о болезни главы муниципалитета и ходатайствовал о переносе заседаний. Судья отметила, что ранее председатель МО не проявлял желания присутствовать на рассмотрении дела, но согласилась отложить заседание на 8 июля. 

При этом, судья намерена отправить запрос в "Амбулаторию Мариинскую" с просьбой подтвердить достоверность справки, а от Дорожкова потребовала предоставить документы о прохождении лечения. Судья добавила, что заинтересованным лицам, действующим муниципальным депутатам, стоит определиться - участвуют они в разбирательстве или нет:

- Пожалуйста, вы как-нибудь определитесь со своими товарищами: или они приходят, или вам все и доверили. Потому что дело затянулось.

Об отложении заседания ходатайствовал также юрист избирательной комиссии МО "Ланское". Он заявил, что заболел бывший глава избиркома. Судья отметила, что в текущем деле экс-председатель ИКМО не является участником процесса, а потому его отсутствие не сказывается на рассмотрении дела. 

Также представитель избиркома ходатайствовал о прекращении рассмотрения дела. По его словам, мундеп МО "Ланское" Юлия Богомолова подала иски в Приморский районный и в Санкт-Петербургский городской суды об отмене регистрации Чупрунова как кандидата в муниципальные депутаты. Если суды удовлетворят иски, то Чупрунов не будет иметь права оспаривать итоги выборов, заявил представитель ИКМО. Однако, он не смог представить документы о принятии какого-либо иска к рассмотрению - из-за чего судья горсуда отказалась прекращать рассмотрение дела по отмене итогов выборов в МО "Ланское". 

Напомним, прошлое судебное заседание также отложили. Причина - болезнь некоторых заинтересованных лиц. 

Изначально представители "Справедливой России" требовали в суде первой инстанции отмены результатов выборов по четырем округам МО "Черная речка". Однако Приморский районный суд, признав, что  ИКМО муниципалитета "совершила незаконные действия, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов", признал недействительными результаты голосования только по второму округу, где от эсеров выдвигался Чупрунов. В случае вступления этого решения в силу мандатов могут лишиться пять муниципальных депутатов от "Единой России", в том числе родной брат руководителя петербургского отделения партии и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Василий. Апелляционные жалобы на это решение подали и представители "Справедливой России", и ИКМО "Черная речка". 


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