ЗакС Петербурга перенес заседание из-за парада Победы

Следующее заседание Законодательного собрания Петербурга состоится не в среду, как обычно, а во вторник, 23 июня. Депутаты решили перенести встречу из-за парада Победы, назначенного на 24 июня.

С этой инициативой выступил председатель комитета по законодательству Денис Четырбока.

Кроме того, заседание не состоится 1 июля - на этот день назначено голосование по поправкам в Конституцию. Эту встречу решили не переносить, а отменить, поскольку голосование по поправкам будет вестись почти неделю.

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