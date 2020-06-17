Петербуржцев просят не опасаться летучих мышей

У петербуржцев нет причин бояться летучих мышей, иногда встречающихся в городе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника комитета по природопользованию Николая Ахматовича. По его словам, коронавирусную инфекцию животные, внесенные в Красную книгу города, "импортировать" из Китая едва ли в состоянии.

"Уже даже ввиду того, что их мало, они большой опасности представлять не могут. Это наша, местная популяция, которая не совершает дальних миграций. В своей основе, это оседлые, местные, и, соответственно, перенос заболеваний, связанных с дальними миграциями, можно исключить", - гласит его довод.

Коллега Ахматовича Валерия Яшина, не оспаривая конкретно данный тезис, все же призывает избегать тесного контактирования с этими крылатыми животными. Впрочем, отмечает она, специальных исследований пока не проводилось.

Отметим, что пандемия коронавируса, согласно весьма распространенной точке зрения, началась после того, как летучих мышей в Китае употребили в пищу.