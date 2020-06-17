Ковалев охарактеризовал Беликова как "шестеренку исполнительной власти"

Глава совета муниципальных образований Петербурга, руководитель Финляндского округа Всеволод Беликов получит благодарность от Законодательного собрания Петербурга. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 17 июня.

Против высказался только лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он рассказал, что имел неприятный опыт взаимодействия с Беликовым в рабочей группе по вопросу содержания воинских захоронений в петербургских пригородах. По словам Ковалева, Беликов предложил передать все полномочия по этому вопросу администрации города и, пока депутаты вместе с представителями муниципалитетов обсуждали детали, договорился об этом с комитетами Смольного.

"Он просто шестеренка в исполнительной власти. Что скажут, то и делает. Давайте к таким людям относиться более пристрастно, более жестко. Нужно с него спрашивать вдвойне. Давайте спросим с него сначала, а затем дадим чего-нибудь", - предложил эсер.

Однако большинство парламентариев оказались за объявление благодарности Проголосовали "против" только пять человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.