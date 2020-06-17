Навальный написал законопроект, увеличивающий пенсии ветеранам ВОВ

Политик Алексей Навальный сообщил на собственном сайте о том, что составил законопроект, по которому российские ветераны Великой Отечественной войны не могут получать меньшую пенсию, чем граждане стран-участниц, побежденных в эпохальной баталии. Он отмечает, что в переводе на российскую валюту воевавшие на стороне нацистов немцы ежемесячно получают от 111 до 626 тысяч рублей, тогда как отечественные ветераны довольствуются пенсией в размере от 35 до 43 тысяч рублей.

"Вы же снова на параде залезете на мавзолей и расскажете про подвиг, который невозможно забыть. Про самую важную скрепу. Про то, что нас бы не было без этой победы. Все верно. Так, может, нашей духовной скрепой и станет закон, по которому наш солдат победитель должен получать не меньше, чем те, кого он победил?", - прокомментировал он свою "новинку", обращаясь к руководству страны и "Единой России".

Навальный просит всех имеющих такую возможность политиков пролоббировать реализацию своей инициативы. Посвященную правовому документу петицию оппозиционер выложил на популярном ресурсе Change.org.

Отметим, что на этой неделе против Навального возбудили очередное уголовное дело: якобы, в социальных сетях он оклеветал ветерана войны, снявшегося в видеоролике в поддержку конституционной реформы.