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15:15

Ни один петербургский пляж не соответствует санитарным нормам

фото ЗакС политика Ни один петербургский пляж не соответствует санитарным нормам

Сайт петербургского управления Роспотребнадзора. сообщил о проведенной проверке 24 пляжей в черте города на соответствие нормам безопасности.

"На 17.06.2020 отобрано 252 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели", - гласит сообщение.

Проверка привела к неутешительным результатам: ни одна из изученных акваторий не удовлетворила специалистов. В частности, не пригоден для купания ни один из 13 пляжей Финского залива.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника Роспотребнадзора по Ленобласти Максима Палилова, в его регионе соответствуют ведомственным требованиям 10 из 41 пляжа.

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