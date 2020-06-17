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15:34

Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали за расстегнутый костюм в день приезда Беглова

фото ЗакС политика Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали за расстегнутый костюм в день приезда Беглова

Василеостровский суд Петербурга оштрафовал медсестру госпиталя в "Ленэкспо" Анастасию Муравьеву на 15 тысяч рублей за нарушение требований к ношению средств индивидуальной защиты, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В отношении медсестры был составлен протокол по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 15 июня Муравьева была в расстегнутом комбинезоне, не надевала капюшон и защитные очки. В тот день госпиталь посетили губернатор Александр Беглов и глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Муравьева признала вину и обязалась больше не допускать нарушений.


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