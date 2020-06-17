Иванова: Интересно, знает ли спикер, что не было бы Советского Союза без революции?

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова прокомментировала в своем Telegram-канале парламентские выступления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, в которых он сожалел одновременно и о распаде Российской империи в 1917 году, и о развале СССР в 1991 году.

"Сегодня на заседании ЗАКС я в четвёртый раз услышала речь В.С. Макарова о том, что из-за Октябрьской Социалистической Революции миллионы людей по всему миру страдают и плачут. После развала же Советского Союза страдают и плачут уже миллиарды людей. Интересно, знает ли спикер из истории, что не было бы никогда Советского Союза без революции?!" - написала коммунистка.

Макаров приводит в пример события 1917 и 1991 годов почти каждый раз, когда оппозиционные депутаты начинают критиковать Владимира Путина. В частности, на заседании 17 июня спикер городского парламента заявил, что из-за расстрела царской семьи над миром до сих пор висит кара. Высказался он и о подписавших Беловежское соглашение Борисе Ельцине, Леониде Кравчуке и Станиславе Шушкевиче, лидерах российской, украинской и белорусской республик СССР:

"До сих пор ведутся дискуссии, пьяные были эти три мужика в Беловежской пуще или не сильно пьяные".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.