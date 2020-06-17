Больница Святителя Луки начала принимать пациентов с коронавирусом

Клиническая больница Святителя Луки начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, сообщили в комитете здравоохранения.

В больнице перепрофилировано 86 коек, 70% из них оборудованы кислородом. Еще три койки – реанимационные.

Всего в Петербурге коронавирусных пациентов принимают 24 медучреждения, из которых шесть – федеральные. Это, в том числе, СЗГМУ имени Мечникова, Первый мед, СПбГПМУ, центр Алмазова, НИИФ и клиническая больница имени Соколова.

В Петербурге на 17 июня известно о 21 тысяче случаев заражения коронавирусом.