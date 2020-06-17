Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступил с заявлением, в котором счел заслуживающими внимания публикации, касающиеся принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию работников бюджетных учреждений. Он также попросил губернатора Александра Беглова пресечь попытки таким образом повлиять на явку и результаты.

"Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам", - сформулировал он свою позицию.

По словам Шишлова, описываемое им явление - аморально и недопустимо.

Ранее проблемой активно занялся депутат Борис Вишневский. "Вооружившись" жалобами конкретных людей, представляющих 13 бюджетных учреждений, он написал обращение в Центризбирком с просьбой повлиять на противозаконную, с его точки зрения, практику. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отказывалась верить, что людей сгоняют голосовать.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.