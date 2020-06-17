18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

фото ЗакС политика Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступил с заявлением, в котором счел заслуживающими внимания публикации, касающиеся принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию работников бюджетных учреждений. Он также попросил губернатора Александра Беглова пресечь попытки таким образом повлиять на явку и результаты.

"Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам", - сформулировал он свою позицию.

По словам Шишлова, описываемое им явление - аморально и недопустимо.

Ранее проблемой активно занялся депутат Борис Вишневский. "Вооружившись" жалобами конкретных людей, представляющих 13 бюджетных учреждений, он написал обращение в Центризбирком с просьбой повлиять на противозаконную, с его точки зрения, практику. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отказывалась верить, что людей сгоняют голосовать.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:58 Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

16 июня, 18:49 Пустеющие УИКи

16 июня, 14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

16 июня, 13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

16 июня, 12:36 В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

16 июня, 10:55 Член ГИК предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых комиссий на время работы на голосовании по Конституции

16 июня, 10:11 ЦИК не будет спрашивать с членов избиркомов справки об отсутствии COVID-19 перед голосованием по Конституции

15 июня, 18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

15 июня, 17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

15 июня, 16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

17:33 Шульман: У леваков нет адекватного представительства в российской политике

17:05 Требующий биткоины от Малофеева лжеминер снова заставил суды эвакуироваться

16:56 Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара

16:56 Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

16:32 Больница Святителя Луки начала принимать пациентов с коронавирусом

16:10 Иванова: Интересно, знает ли спикер, что не было бы Советского Союза без революции?

15:34 Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали за расстегнутый костюм в день приезда Беглова

15:15 Ни один петербургский пляж не соответствует санитарным нормам

14:55 Навальный написал законопроект, увеличивающий пенсии ветеранам ВОВ

14:30 Ковалев охарактеризовал Беликова как "шестеренку исполнительной власти"

14:21 Петербуржцев просят не опасаться летучих мышей

14:12 ЗакС Петербурга перенес заседание из-за парада Победы

14:05 Муниципал: Суд снова перенес заседание по отмене итогов выборов в МО "Ланское" ("Черная речка")

13:58 Гудков считает, что актом своего голосования по поправкам создаст власти проблемы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru