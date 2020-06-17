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16:56

Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара

фото ЗакС политика Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара

Комитет по вопросам законности оштрафовал активистку "Весны" Софию Уляшеву на 4 тысячи рублей по статье о нарушении самоизоляции, сообщает "Апология протеста".

Протокол был составлен по ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга после того, как активистку задержали 28 мая во время одиночного пикета в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара у Гостиного двора. Уляшева ни с кем не контактировала, была в маске и перчатках.

Тем не менее, комитет признал ее виновной в нарушении режима самоизоляции.

Участников пикетов в поддержку Азара в Петербурге и Москве  в конце мая – начале июня задерживали каждый раз, когда они выходили с плакатами. В основном полицейские ссылались на запрет на проведение массовых мероприятий в период ограничений по коронавирусу.

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