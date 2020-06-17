Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Петербурге, запланированный на 2021 год, отложили на год, до 2022-го, передает ТАСС со ссылкой на замгенсекретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Исполком УЕФА решил провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20 в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ранее запланированные финалы отложены на год: финал в Стамбуле пройдет в 2021 году, в Мюнхене – в 2023-м, в Лондоне – в 2024-м.

Петербург получил право принять финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 год назад. Изначально матч должен был состояться в мае 2021 года на "Газпром-арене". В начале лета 2021 года Петербург примет четыре матча чемпионата Европы, из которых три игры – группового этапа и еще одна – четвертьфинал турнира.