В Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд

Температура воздуха в Петербурге 17 июня достигла отметки в 27,5 градусов по Цельсию, что превзошло предыдущее достижение более чем столетней давности. В 1905 году воздух в этот же день прогрелся до 27,3 градусов.

"Прогноз подразумевал облака, а облаков нет, они чуть восточнее все, поэтому, конечно, [воздух] еще будет прогреваться", - приводит ТАСС слова главного городского синоптика Александра Колесова.

Температура воздуха в тени выше 25 градусов держится всю неделю. При этом МЧС предупреждает о ливнях и грозах.