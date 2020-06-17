Суд оштрафовал депутата Мосгордумы, которого задержали с картонной фигурой Азара

Преображенский суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Евгения Ступина на 5 тысяч рублей после того, как его задержали с картонной фигурой спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщил Ступин в Twitter.

Ступина признали виновным в нарушении ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при возникновения ЧС), уточняет "МБХ медиа". Ступин пояснил, что он, как адвокат и депутат, имел возможность передвигаться по Москве без пропуска по служебным удостоверениям. Судья в ответ сказал, что даже их, судей, заставяли оформлять пропуска.

Ступина задержали 1 июня у Мосгорсуда, где рассматривалась аппеляция на арест Азара. Депутат был с картонной фигурой журналиста и в маске, на которой был лозунг с требованием освободить журналиста, что полиция сочла средством наглядной агитацией, а сам факт присутствия депутата в такой маске – публичным мероприятием.