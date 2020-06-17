18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:34

Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

фото ЗакС политика Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня, 17 июня, занял пост врио генерального директора в петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", о чем говорится на сайте завода.

Отставка Орлова случилась в апреле. Ей предшествовали напряженные отношения с поморским населением и, в частности, открытый конфликт с протестующими экоактивистами на станции Шиес.

Примечательно, что бывший петербургский губернатор Георгий Полтавченко тоже вскоре своей отставки обрел высокую должность в Объединенной судостроительной корпорации. В ней он возглавляет совет директоров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:29 Муниципал: Экс-глава ИКМО "Черная речка" заявил, что не болеет COVID-19

20:25 Беглов приветствует перенос финала Лиги чемпионов

19:59 В Мурманске появится памятник Сталину

19:28 На Юго-Западе приостановили завоз строительного мусора, оставшегося от здания СКК

18:59 В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

18:50 Парад Победы в Петрозаводске состоится 30 сентября

18:34 Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

18:19 Суд оштрафовал депутата Мосгордумы, которого задержали с картонной фигурой Азара

17:59 В Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд

17:58 Смольный выделит субсидию частным медорганизациям на выплаты работающим с COVID-19 сотрудникам

17:34 Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

17:33 Шульман: У леваков нет адекватного представительства в российской политике

17:05 Требующий биткоины от Малофеева лжеминер снова заставил суды эвакуироваться

16:56 Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара

16:56 Шишлов публично осудил принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru