В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

В Петербурге состоялась первая сводная тренировка военного парада в честь Дня Победы, о чем сообщается на сайте Западного военного округа. Дворцовую площадь перед мероприятием продезинфицировали военнослужащие.

В ходе репетиции над центром города пролетели экипажи тридцати самолетов и вертолетов. Всего к этому действию привлекли 4,5 тысяч "срочников". Ожидается, что вторая репетиция пройдет в четверг 18 июня.

Отложенное празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне с демонстрацией военной техники состоится 24 июня. Акцию "Бессмертный полк" из-за опасностей коронавируса перенесли на 26 июля.