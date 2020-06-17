В Мурманске появится памятник Сталину

В Мурманске местный обком КПРФ совместно с Союзом советских ветеранов собрали средства на установку памятника отечественному правителю 1920-1950-х годов Иосифу Сталину. Денег инициаторам хватило только на скульптуру в форме бюста. Идеологических претензий в связи со спорностью этой исторической фигуры от жителей они пока не слышали.

"Наоборот, люди поддерживают. Не думаю, что в Мурманске случится какой-то скандал из-за этого. Памятник уже изготавливают", - приводит издание "МБХ Медиа Северо-Запад" слов член местного отделения КПРФ Юрий Ваталин.

О точном месте установки монумента пока ничего не известно.

Отметим, что наиболее резонансным за последние годы актом увековечивания вождя стал памятник в Новосибирске, пролоббированный мэром-коммунистом Анатолием Локтем.