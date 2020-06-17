Экс-глава ИКМО "Черная речка" заявил, что не болеет COVID-19

Бывший председатель избирательной комиссии муниципального образования "Черная речка" (теперь МО "Ланское") и действующий руководитель местной администрации Михаил Доброхотов заявил активистам, что не болеет коронавирусом. Ранее на заседании Санкт-Петербургского городского суда 17 июня по отмене итогов выборов в МО "Ланское" представитель ИКМО сообщил, что у Доброхотова якобы может быть обнаружен коронавирус, и попросил отложить заседание:

- Мы ходатайствуем об отложении судебного разбирательства на основании того, что у господина Доброхотова <...> обнаружен, может быть обнаружен, коронавирус.

Вечером 17 июня Доброхотова засняли выходящим из муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру истец по делу об отмене итогов мунвыборов и экс-кандидат в МО "Ланское" от "Справедливой России" Павел Чупрунов. Снимавший экс-главу ИКМО поинтересовался, болеет ли тот коронавирусом, и получил отрицательный ответ.

Также на заседании Горсуда 17 июня представитель заинтересованных лиц, действующих муниципальных депутатов, заявил о болезни главы МО "Ланское" Артема Дорожкова и попросил отложить из-за этого заседание. Судье предоставили справку в доказательство слов - она перенесла рассмотрение дела на 8 июля. При этом, на сайте муниципалитета в публикации от 16 июня сообщалось, что Дорожков вручил медаль в честь 75-летия Победы ветерану из округа. В настоящий момент публикация на сайте отсутствует.

Чупрунов сообщил, что намерен подать заявление в полицию и прокуратуру. По его словам, Дорожков и Доброхотов могли заразить своих коллег, если они действительно больны коронавирусом.

Напомним, в результате рассмотрения дела об отмене итогов выборов в МО "Ланское" Приморский районный суд признал недействительными результаты голосования на одном из округов муниципалитета. Там в депутаты избрался брат спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. На решение районного суда в городской поступило две апелляционные жалобы: от "Справедливой России", которая требует отменить итоги выборов по всему муниципалитету, и от ИКМО, которое настаивает на достоверности результатов голосования.

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