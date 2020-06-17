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Поправки в Конституцию

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20:55

Патрушев перечислил духовные ценности россиян, на которые нападают "заокеанские силы"

фото ЗакС политика Патрушев перечислил духовные ценности россиян, на которые нападают "заокеанские силы"

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев опубликовал в правительственной "Российской газете" статью, в котором ведется рассуждения о суверенных российских ценностях и чуждости россиянам ценностей западных. Поправки в Конституцию для него являются не "обнулением" президента, а прежде всего закреплением на бумаге "культурного кода".

"По-особому тема ценностей зазвучала в условиях широкого обсуждения поправок в Основной Закон страны и в год 75-летия Великой Победы. На эти события Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в тексте статьи.

По уверению чиновника, некие злые "заокеанские силы" потратили "колоссальные усилия" в последнее время на то, чтобы привить россиянам нечто органически для них неприемлемое, и потерпели поражение. "Силовик" даже перечислил по пунктам все, что он считает неизменно присущим русскому менталитету.

"Приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины", - пишет автор.

Ранее в 2020 году Патрушев также отличился утверждением о том, что западные спецслужбы якобы намеренно раскалывают российское общество, в частности, поддерживая сепаратистские настроения через некоммерческие организации.

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