Принудительно-досрочное голосование

Пять депутатов петербургского парламента подписались под обращением к губернатору Александру Беглову. Оно касается плебисцита по обнулению президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию. Парламентарии требуют прекратить принуждение бюджетников к участию в досрочном голосовании по месту работы. Жалобы от сотрудников госучреждений поступают уже больше недели.

Обращение к петербургскому губернатору Александру Беглову подписали в ходе состоявшегося 17 июня заседания Законодательного собрания. Вскоре после его завершения письмо ушло адресату.

"Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение "бюджетников" к голосованию на избирательных участках по месту работы, в том числе досрочно, и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания", - говорится в документе.

Речь идет об участившихся жалобах сотрудников госучреждений на свое начальство, которое велит открепляться от избирательных участков по месту прописки и голосовать по месту работы. Служащие ГУП, работники культуры и здравоохранения уже больше недели сообщают о подобных случаях в социальных сетях, рассказывают о них журналистам и депутатам. Как правило, руководство требует от своих подчиненных посетить участки 25 или 26 июня - в первые дни досрочного голосования. Муниципальный депутат города Пушкин и рабочий метрополитена Сергей Лазарев рассказал ЗАКС.Ру, что ему и его коллегам за участие в досрочном голосовании начальник обещал по два оплачиваемых отгула: 26 июня и 1 июля.

- Он принуждал нас голосовать досрочно, пользуясь своим служебным положением. И за то, что мы проголосуем, нам обещали по 2 отгула. За эти два дня нам заплатят зарплату как будто мы отработали: 6000 рублей, - рассказал Лазарев.

Голосовать призывали на четырех участках. По словам мундепа, им не указывали, как именно голосовать, главное - обеспечить явку.

В распоряжение ЗАКС.Ру также попало письмо, разосланное руководителям подразделений метрополитена от имени и.о. начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгения Козина. Автор письма, в частности, требует 25, 26 и 29 июня до 16-00 отчитаться о досрочно проголосовавших работниках. Утверждается, что это необходимо "во исполнение поручений комитета по транспорту от 09.06.2020 об оказании содействия избирательным комиссиям".

По словам лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Бориса Вишневского, главного инициатора обращения к губернатору, как правило бюджетникам не предлагают отгулы и другие "бонусы" за помощь с обеспечением явки. Начальники в основном просто обязывают своих подчиненных сделать это. Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что получил несколько десятков подобных жалоб за последние дни. Некоторые он выложил в своем Telegram-канале.

"Я работаю в Санкт-Петербургском государственном театре, пишу с разрешения руководства театра, но только на условиях анонимности, поэтому название театра не указываю. Директору озвучили, что если 70% сотрудников не открепятся со своих участков на голосование 25-26 числа, то директора снимут", - процитировал "яблочник" одно из писем в свой адрес.

В другом посте он выложил скрин сообщения из WhatsApp, которое ему прислали работники "Ленсвета". Судя по представленной информации, их тоже обязали голосовать 25 или 26 июня в одном из трех УИКов.

О случаях принуждения работников сферы образования и культуры подробно писала "Новая газета". В частности, издание опубликовало видеозапись собрания коллектива детско-юношеского центра "Петергоф". Сотрудникам объявили, что "1 июля никто не голосует", а прийти на участки надо досрочно и по месту работы.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко был одним из немногих чиновников Смольного, высказавшемся о ситуации с призывами голосовать досрочно. Более того, он подтвердил, что это его ведомство рассылает в бюджетные учреждения культуры города письма с инструкциями по организации досрочного голосования. По словам Сухенко, комитет по культуре предлагает сотрудникам подведомственных учреждений "организованно, всем вместе проголосовать рядом с местом своей работы". Чиновник допустил, что подобным занимаются и другие органы исполнительной власти.

Депутат Вишневский опасается, что истинная цель подобных действий - не стремление к организованности и даже не желание поднять явку на вверенных участках, а планы по фальсификации.

- Мне кажется, людей зазывают на досрочное голосование, чтобы потом подменить бюллетени. Поэтому и не важно, как они проголосуют. Бюллетени почти неделю будут лежать на избирательных участках. Обеспечить общественный контроль за их сохранностью практически невозможно, - рассказал парламентарий.

Однако помимо него самого, подготовленное им обращение подписали только четыре коллеги: вся фракция "Справедливая Россия" и беспартийный Максим Резник. Это меньше половины оппозиционеров в городском парламенте Петербурга. Вишневский рассказал, что призывал и других депутатов присоединиться, но они отказались.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, что к ней никто с подобными предложениями не обращался, а об обращении Вишневского она узнала уже вечером "из рассылки". Депутат призналась, что не изучала вопрос, связанный с "бюджетниками" и досрочным голосованием. Представительница КПРФ Ирина Иванова объяснила отсутствие подписей коммунистов нежелением получать очередную "отписку" от Беглова.

- Не хотелось бы обращаться впустую. Это все пустое содрогание. Мы же понимаем, каков примерно будет ответ. Он напишет, что не имеет к этому никакого отношения, - добавила Иванова.

Подобной позиции придерживается и беспартийный Михаил Амосов. Он рассказал, что считает правильным обращаться не к главе города, ответ которого предсказуем, а к гражданам - с призывом голосовать "против".

- Мне кажется неправильным, что мы по любому поводу бьем челом начальству, - подчеркнул депутат.

И у Амосовой, и у Ивановой также были претензии к оформлению документа. По их мнению, в таких обращениях необходимо писать конкретные фамилии вероятных нарушителей.

Согласно Уставу Петербурга, губернатор обязан ответить на обращение депутатов в 15-дневный срок. Иногда это происходит позднее, на что неоднократно обращали внимание оппозиционеры. То есть ответ Беглова последует, скорее всего, уже после завершения и досрочного голосования, и вообще подведения итогов плебисцита. Подписавшийся под обращением Вишневского депутат Резник, тем не менее, считает обращение важным. Он расценивает его как политическое заявление, с помощью которого можно хотя бы попробовать повлиять на ситуацию и привлечь внимание к проблеме.

- Лично я подписал его из солидарности. Хуже от этого точно не будет, - добавил Резник.

Сергей Еремеев

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