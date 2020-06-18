Путин в очередной раз разъяснит россиянам суть поправок перед голосованием по Конституции

Российский глава Владимир Путин намерен в очередной раз выступить перед россиянами для того, чтобы поведать о сути предложенных им корректив Конституции, известили "Интерфакс" два приближенных к Кремлю источника.

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", - пояснил один из собеседников издания.

Другой уточнил, что, вероятнее всего, Путин выступит 29 или 30 июня. Кроме того, тему изменения Основного закона страны президент затронет в интервью для документального фильма ВГТРК, приуроченного к 30-летию "новой" России, который продемонстрируют 22 июня.

Ранее стало известно, что ежегодная "Прямая линия" с главой государства пройдет уже после голосования, которое, напомним, состоится 1 июля.