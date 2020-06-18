В части районов Ленобласти разрешили массовые мероприятия

В Ленобласти продолжается смягчения введенных ранее коронавирусных ограничений: согласно последнему указу главы региона Александра Дрозденко, в части районов, пребывающих в "зеленой" зоне, начиная с сегодняшнего дня разрешается проведение массовых мероприятий.

"Проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий запрещено в первой и второй зонах ("красной" и "жёлтой"). Мероприятия с большим количеством участников разрешены только в третьей ("зелёной") зоне. При этом их участники обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски или респираторы", - указывается в сообщении пресс-службы администрации Ленобласти.

В "зеленой" зоне сейчас пребывают шесть районов - Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский. В "красной" - Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы.

Согласно последней информации, предоставленной оперативным штабом, в 47 регионе зафиксирован 3751 случай инфицирования COVID-19, при этом излечились 2899 граждан.