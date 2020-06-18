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Поправки в Конституцию

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11:29

Кац хочет восстановить репутацию либералов

фото ЗакС политика Кац хочет восстановить репутацию либералов

Оппозиционный политик Максим Кац объявил о желании создать новую либеральную партию, поскольку существующие сегодня его не устраивают: в частности, "Яблоко", на его взгляд, в последнее время заметно ослабело. Говоря об этом, он признался, что не боится слово "либерал", которое за годы телепропаганды превратилось фактически в ругательство, и не собирается скрывать своих подлинных воззрений от избирателя. Между тем, отмечает он, почти все остальные политики стесняются показываться рядом с понятием "либерализм".

"Никуда не уйдешь от этого. Это же описывает ценности наши. Я считаю, что если людям нормально объяснить что такое либерализм, почему мы либералы и за нас нужно голосовать, и почему, скорей всего, вы либералы, кто слушает, — люди это поймут и проголосуют. И, вообще, весь мой опыт избирательных компаний и политической деятельности, что если ты честно говоришь то, во что ты веришь, то людям это нравится", - отметил он в интервью, данном "Эху Москвы".

При этом, по мнению Каца, невозможно спорить с тем, что президент Владимир Путин и менее крупные фигуры в стране "изрядно покатались" на теме либерализма и самом термине.

Отметим, что на текущей неделе заметным событием с участием Каца стали дебаты с Алексеем Навальным на тему предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Кац - убежденный сторонник протестного голосования.

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